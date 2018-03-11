Четверг, 15 марта, когда отмечатется годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщили ForUm’у в его пресс-службе.

«15 марта 1939 Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - «Ще не вмерла Украина». 15 марта 1939 - одна из самых важных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным»,, - отмечает Москаль.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.