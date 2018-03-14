также в разделеПроисшествия
На Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих соратников 14
На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме 53
Взрыв возле польского Мемориала орлят признали хулиганством 28
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, травмирован 1 военный 21
Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв 62
Автобус с сотрудниками ДФС снова обстреляли 48
В Павлограде школьник зарезал отца с 4-летним сыном 236
ОБСЕ рассказала подробности взрыва в Донецке 129
Пожар на «Широком Лане» унес жизнь военного, еще 7 пострадали 100
Сутки в АТО: Боевики совершили 5 обстрелов, ранены двое военных 36
В результате драки гражданских с военными погиб 19-летний парень 105
Разборки «ЛНР» и «ДНР»: Взрыв в Донецке унес жизни двух людей, 6 ранены 116
Во время описи оружия, которое перевозил Рубан, загорелся снаряд 42
На Закарпатье на дорогу областного значения сошел селевой поток 52
Сотрудники ДФС попали под обстрел 79
За прошлые сутки погиб 1 военный, еще 3 – ранены 44
На Днепропетровщине в ДТП погибли 3 человека 78
В Перемышле разбили окно в здании Украинского народного дома 39

Полицейские Харькова устанавливают неизвестных, обрисовавших памятник воинам УПА.

По данным пресс-службы облглавка, сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции 13 марта в 19:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от райотдела полиции.

В феврале памятник воинам УПА разрисовали в цвета польского флага.

5 марта памятник облили красной краской.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги