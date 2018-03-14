Полицейские Харькова устанавливают неизвестных, обрисовавших памятник воинам УПА.
По данным пресс-службы облглавка, сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции 13 марта в 19:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события.
Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от райотдела полиции.
В феврале памятник воинам УПА разрисовали в цвета польского флага.
5 марта памятник облили красной краской.
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