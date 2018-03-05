Полиция устанавливает личности неизвестных, которые осквернили памятник героям УПА в Харькове.

По данным отдела коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило сегодня в 09:00.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

Как сообщается в группе Украинский Харьков на Facebook, для того, чтобы облить памятник краской, вандалы сначала расчистили сам памятник и территорию возле него от снега.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от райотдела полиции.

В феврале памятник воинам УПА разрисовали в цвета польского флага.