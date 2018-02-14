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В Харькове неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 13 февраля в 14:00.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события.

 
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