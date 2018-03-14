Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с федеральным президентом Республики Австрия Александером Ван дер Белленом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решения Совета Безопасности ООН», - подчеркнул Петр Порошенко.

«Безусловно, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира на украинской земле», - сказал президент Украины.

Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.

Напомним, Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.

В докладе Института Гудзона (г. Вашингтон, США) «Сможет ли ООН восстановить единство Украины? Экспертный доклад «Расмуссен глобал» о миротворческой миссии в восточной Украине» говорится, что миротворческая миссия ООН на востоке Украины должна состоять, по меньшей мере, из 20 тысяч личного состава из европейских стран, не являющихся членами НАТО.

О готовности участвовать в миротворческой миссии на Донбассе также заявила Финляндия и Швеция.