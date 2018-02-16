Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Генеральный прокурор подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от «Оппозиционного блока» Евгению Бакулину», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Он добавил, что представление внесут на следующей неделе, и оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».