В румынском городе Тыргу-Муреш представители венгерской общины требовали предоставления территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров, сообщает Укринформ.

Участники акции собрались у памятника Секейских мучеников, развернули огромный секейский флаг (секеи - так в Румынии называют этнических венгров Трансильвании) и скандировали «Автономию».

Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.

«Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, проживающих в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии», - говорится в обращении.

Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.

Ранее румынские венгры также требовали предоставления им автономии, однако официальный Бухарест игнорировал эти требования.



Напомним, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что посол превышает свои дипломатические полномочия.