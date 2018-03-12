В румынском городе Тыргу-Муреш представители венгерской общины требовали предоставления территориальной автономии уездам с компактным проживанием венгров, сообщает Укринформ.
Участники акции собрались у памятника Секейских мучеников, развернули огромный секейский флаг (секеи - так в Румынии называют этнических венгров Трансильвании) и скандировали «Автономию».
Участники митинга приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии.
«Хотим напомнить, что автономия Секейского края не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии и не ущемляет права румын и граждан других национальностей, проживающих в этом крае. Автономия не противоречит также Конституции Румынии», - говорится в обращении.
Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш.
Ранее румынские венгры также требовали предоставления им автономии, однако официальный Бухарест игнорировал эти требования.
Напомним, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что посол превышает свои дипломатические полномочия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время