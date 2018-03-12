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Президент Петр Порошенко заявляет об отсутствии прогресса в вопросе освобождения украинских заложников.  

Об этом он заявил во время совместного брифинга с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко убежден, что для эффективного продвижения в вопросах освобождения украинских патриотов, которые находятся в плену боевиков и незаконно удерживаются в России, необходимо усилить участие европейской дипломатии в этом процессе.

«Считаю, что необходимо сделать более значимой роль европейской дипломатии в деле освобождения заложников на Донбассе», - заявил Президент, сообщив, что вопрос заложников также обсуждался во время встречи с Могерини.

«Мы видим, что после очевидного успеха, который мы наблюдали в декабре, когда удалось освободить 74 украинских заложников. Мы снова более 2,5 месяца не имеем прогресса, несмотря на совершенно конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне», - констатировал Порошенко.

«Это касается как заложников, которых они незаконно удерживают на оккупированной территории, так и политических пленных, политических заложников, содержащихся в тюрьмах Российской Федерации, включая Сущенко, Сенцова, крымских татар и многих других», - добавил он.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

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