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В понедельник, 19 февраля, в Верховную Раду поступило представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламента Андрей Парубий.

«Только что получил от генерального прокурора Украины представление о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина, члена депутатской фракции «Оппозиционный блок», – отметил он.

Парубий подчеркнул, что безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

«Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью. Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений - пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде. Закон - один для всех», – подытожил Парубий.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

16 февраля генпрокурор подписал данное представление.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

 
ForUm

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