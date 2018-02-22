Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что народный депутат Евгений Бакулин («Оппоблок»), в отношении которого генпрокурор внес представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест, не выходит на связь.

Об этом он сказал на брифинге в гостинице «Киев» после выступления на публичном обсуждении реформы аппарата ВР, сообщает Укринформ.

«Насколько мне известно, сейчас он (Бакулин. - Ред.) не выходит на связь, его помощники перестали брать трубку. Но закон предусматривает, что он имеет право - пять дней (для предоставления объяснения. - Ред). Если он это право не использует, то он будет лишен этого права для дачи объяснений в регламентном комитете. Жду решения комитета и надеюсь, что оно будет уже на следующей пленарной неделе, и буду безотлагательно предлагать этот вопрос на рассмотрение», - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что для процедуры рассмотрения представления генпрокурора предусмотрено 20 дней.

Как сообщал ForUm, 2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура будет просить Верховную Раду дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

16 февраля генпрокурор подписал данное представление. 19 февраля оно поступило в Верховную Раду.

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».