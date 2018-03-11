Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что на Закарпатье открылась наблюдательная миссия ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии «Фидес», к которой принадлежит и сам Сийярто.

Он заявил, что неоднократно обращался в ОБСЕ с просьбой направить наблюдателей, помимо Донбасса, еще и в западную часть Закарпатья и обеспечить безопасность венгерского сообщества, сообщает 112 Украина.

«Неприемлемо, что в Украине венгры постоянно запуганы и ограничиваются в правах», - подчеркнул Сийярто.

В свою очередь спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадському радио заявил, что в администрацию никто не обращался с предложениями об открытии мониторинговой миссии.

«Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования», — отметил он.

По его словам, возможно, такое согласование не требуется, однако «они должны были бы поставить администрацию в известность».

Ранее Общество венгерской культуры Закарпатья призвало ввести в регион миссию ОБСЕ.

В то же время глава МИД Украины Павел Климкин назвал идею с миссией ОБСЕ в Закарпатье «полным бредом».

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.