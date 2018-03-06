РФ восприняла проигрыш в Стокгольмском арбитраже своего газового монополиста «Газпрома» как пощечину от украинского государства, поэтому было сделано эмоциональное заявление о разрыве контрактов.

Об этом заявила в прямом эфире «Свободы слова» на ICTV заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

«18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш «Газпрома» украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция», - сказала она, комментируя вопрос, почему «Газпром» именно сейчас решил расторгнуть контракт по поставкам и транзиту газа с «Нафтогазом».

По словам Зеркаль, процедура нового арбитража продлится как минимум до окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом»: «Даже если сейчас посчитать по времени, сколько будет длиться процедура нового арбитража, то понятно, что она займет столько времени, сколько займет до окончания контракта, как минимум».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.