Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС», – отметила она.

По словам Зеркаль, «Газпром» в который раз доказывает свою недобросовестность. «И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет!», – подчеркнула замминистра.

«Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации», – сообщила Зеркаль.

Также, по ее словам, Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

«История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает», – подытожила она.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Нафтогаз Украины» в случае «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража должен добиваться ареста его активов.