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Во вторник в 7:30 утра по киевскому времени компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9.

Ракета успешно вывела американский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту, сообщила компания в своем Twitter.

Как отмечается, старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости «провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя», сообщает Укринформ.

Hispasat стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки.

Напомним, 6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственный ее груз - автомобиль Tesla Илона Маска, за рулем которого сидит манекен.
ForUm

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