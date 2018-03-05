Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в пытках на середину марта.

Как сообщает «Украинская правда», следующее заседание дела состоится 15 марта в 13:30.

У суда представители националистической организации С14 проверяют всех подозрительных лиц - просят достать телефоны и показать последние звонки и сообщения.

После окончании заседания прошло полчаса, однако Крысин не выходит из здания. Активисты говорят, что он боится. Ведь они ждут Крысина на выходе, чтобы устроить ему «коридор позора». Активисты также подготовили снежки.

Ранее сообщалось, что под Дарницким судом в Киеве собрались «титушки», представители «Национальных дружин» и С14.

В воскресенье, 4 марта, участники движения «Автомайдан», С14 и общественные активисты, устроили акцию под домом Крысина с призывом «не прятаться от правосудия».

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор Крысину.

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце», однако он не явился в суд.

23 февраля Крысин также не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».