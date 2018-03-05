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Под Дарницким судом в Киеве, где рассматривается дело Юрия Крысина, собрались около 40 человек.

Как сообщает Громадське, Крысин утверждает, что не знает людей под судом, однако позже подошел к ним пообщаться.

Под судом Крысин ответил на вопрос об угрозах с его стороны участникам акции под его домом.

Он утверждает, что никому не угрожал, а «только вызвал людей из-за того, что под его домом собрались люди».

Как сообщает Украинская правда, под судом также собираются представители «Национальных дружин» и члены С14.

Фото: Украинская правда

В воскресенье, 4 марта, участники движения «Автомайдан», С14 и общественные активисты, устроили акцию под домом Крысина с призывом «не прятаться от правосудия».

Напомним, Крысин не явился на рассмотрение апелляции по делу об убийстве Веремия, суд перенесли на 19 марта.

Ранее апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину. 

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце».

23 февраля Крысин не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

 
ForUm

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