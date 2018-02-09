Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину. Об этом сообщается на сайте суда.

В январе в Апелляционный суд Киева поступили четыре апелляции на приговор Юрию Крысину. 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января – от представителя матери Веремия.

24 и 26 января были получены 2 апелляции от представителей жены погибшего.

1 февраля коллегия судей открыла апелляционное производство, а 8 февраля – назначила дело к рассмотрению. Рассмотрение начнется 1 марта в 11:00.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.