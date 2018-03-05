НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» информацию о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает 112 Украина.

«Недавно мы получили информацию от «Газпрома» касательно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или расторжения контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию, можем со своей стороны пока отметить, что, во-первых, для нас важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским. Поэтому любые действия, которые могут угрожать этому, - они не будут положительно восприняты с нашей стороны и не будут поддержаны. Эта информация касается только намерения «Газпрома» обратиться в арбитраж», - отметил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер Сегодня заявил, что компания 5 марта направила НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.