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Контракты НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» не предусматривают расторжения в одностороннем порядке, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Контрактами между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке», - говорится в Twitter  Главы государства.

 


 

По словам Порошенко, подобные заявления «Газпрома» могут «объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства».

Он подчеркнул, что «если это произойдет, НАК, безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба.

Президент обратил внимание на некорректную информацию, что арбитражный суд основывал свои решения по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации в Украине. «Это точно не соответствует действительности. Суд объяснил свое решение тем, что НАК «Нафтогаз Украины» требует компенсации убытков в связи с неисполнением «Газпромом» своих контрактных обязательств по 110 млрд кубов, которые были обоснованными», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что «сейчас эти действия «Газпрома» подчеркивают ненадежность его как поставщика».

Он также сообщил, что вчера была инициирована встреча с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине. Министерство иностранных дел тщательно и своевременно проинформировало наших партнеров о мерах, которые будут приняты.

Как сообщал ForUm, 2 марта «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». 

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут. 

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
ForUm

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