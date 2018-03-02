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Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу со 2 до 7 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следует отметить, что к учебным заведениям, которым рекомендовано приостановить работу, также относятся учреждения профессионально-технического образования, о которых упомянуто в решении Кризисного комитета.

Продление периода, в течение которого рекомендовано приостановить обучение на один день, также связано с тем, что в случае выхода учащихся и студентов 7 числа на обучение, они вынуждены будут находиться в недостаточно прогретых помещениях. Однако в течение праздничных и выходных дней будет достаточно времени, чтобы обеспечить надлежащие условия для обучения.

«Непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения», - отметили в Минобразования.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут. 

2 марта «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». 

«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.
ForUm

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