В рамках анонсированного Президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. Об этом пишет Громадське со ссылкой на источники.

В ответ Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как сообщал ForUm, 28 февраля Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников, которых незаконно удерживают в России – уже до конца этой недели.

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.

30 июня 2017 в Херсонской области задержали двух военных пограничной службы ФСБ РФ. Они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о «двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине».