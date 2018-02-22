Соломенский районный суд объявил перерыв в заседании по отстранению от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в присвоении имущества, до 27 февраля.

Такое решение на заседании озвучил судья Дмитрий Кратко, сообщает Украинская правда.

Рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Труханова с должности мэра Одессы продолжится в 14:00 27 февраля.

Прокурор и детектив просили отстранить мэра на 2 месяца, мотивируя тем, что Труханов совершил преступление именно с использованием властных полномочий, а сейчас может влиять на свидетелей.

По словам прокурора отстранения необходимо, чтобы завершить расследование уголовного производства.

Здание суда во время рассмотрения ходатайства САП окружили несколько десятков полицейских и нацгвардейцев в полной амуниции.

Также к суду пришли с пикетом представители «Правого сектора».

Присутствовали под судом и представители «Национального корпуса».

Как сообщал ForUm, Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. 14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

По версии НАБУ, эти лица причастны к нанесению ущерба местному бюджету Одессы – в сентябре 2016 Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс завода «Краян», за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале 2016 сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Павла Вугельмана суд также отпустил на поруки народных депутатов - Александра Пресмана из группы «Возрождение» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок».

16 февраля Труханов пришел на заседание Одесского горсовета.

19 февраля Соломенский районный суд Киева получил ходатайство САП об отстранении Труханова.