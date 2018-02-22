Российская Федерация после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.



«Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы», - сказал Кирилюк, сообщает УНИАН.

Он отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

30 мая 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».

На всех захваченных плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.

С момента аннексии Крыма РФ незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.