также в разделеЭкономика
На украинских АЗС продолжает дешеветь топливо 18
Гройсман о закрытии проекта ЕС на границе: Будут новые программы 21
Кабмин отменил мораторий на проверки бизнеса для 20 госорганов 98
В Украине построят тестовую площадку для Hyperloop 40
В Мининфраструктуры уточнили, что запуска Hyperloop в Украине не будет 39
На повышение пенсий военным уйдет 7 миллиардов 78
РФ украла из Одесского месторождения 3,5 миллиарда кубов газа 106
Пенсионеры системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 997
Мингарелли: Решение о сворачивании проекта модернизации КПП не принималось 31
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине 50
Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП 42
В НБУ выступают за продление санкций против российских банков 39
«Kernel» сообщил о сокращении продуктивности 178
Кабмин повысил пенсии военнослужащим 499
Сроки зависят от Украины: Данилюк назвал главное условие получения транша МВФ 157
Госказначейство: Бюджет использовал половину «денег Януковича» 27
Reuters: ЕС закрывает проект модернизации КПП на границе с Украиной 376
СМИ: Окружение Порошенко получило контроль над крупным газовым месторождением 171

Российская Федерация после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря, сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

«Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы», - сказал Кирилюк, сообщает УНИАН.

Он отметил, что утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были  захвачены в 2014 году во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

30 мая 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».

На всех захваченных плавучих буровых установках и морских стационарных платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.

С момента аннексии Крыма РФ незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги