Сегодня, 13 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

По данным Бюро, процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы.

«Сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск», – подчеркнул в НАБУ.

Кроме того, по данным НАБУ,13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще три человека (одно должностное лицо мэрии Одессы и двое физических лиц-руководителей компании).

Еще одному лицу - оценщик - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

«Заметим, что постановления о проведении обысков в упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года. Однако уже 19-20 декабря 2017 трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета», – подчеркнули в Бюро.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесение ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

В НАБУ подчеркнули, что полученные от городских властей средства, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года.

В октябре-декабре 2017 года действующий депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл США в обмен на снятие ареста со счетов компании.

12 января детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГПУ сообщили о подозрении Бабенко и его предполагаемому сообщнику.

По данным ГПУ, Бабенко скрывается от органов досудебного расследования.

Как сообщал ForUm, 26 декабря 2017 года Труханов ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, он должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем, как отчитывается пресс-служба одесского городского совета, отбыл с рабочим визитом в Грецию. Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней».

Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля.

Потом его отпуск был продлен до 8 февраля. После этого Труханов снова взял отпуск на 3 дня – с 9 по 11 февраля без сохранения зарплаты.

12 февраля в Одесском горсовете заявили, что Труханов находится в командировке в Чехии.