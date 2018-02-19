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Соломенский районный суд Киева получил ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Как сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, также прокуратура просит об отстранении заместителя Труханова – Павла Вугельмана, передает Радио Свобода.

По ее словам, ходатайства поступили сегодня, деления на судей еще не было.

Даты рассмотрения ходатайств также пока не определены.

Как сообщал ForUm, Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. 14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

По версии НАБУ, эти лица причастны к нанесению ущерба местному бюджету Одессы – в сентябре 2016 Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс завода «Краян», за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале 2016 сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Павла Вугельмана суд также отпустил на поруки народных депутатов - Александра Пресмана из группы «Возрождение» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок».  
ForUm

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