В Черновцах языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык. За такое решение проголосовали 24 депутата, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению «О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы», на территории Черновцов все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняется на государственном и по усмотрению владельца такой информации, английском и любом другом языке, кроме языка стран-агрессоров. Указанное правило не распространяется на дипломатические учреждения и официальные представительства международных организаций, расположенных в Черновцах. Знаки для товаров и услуг приводятся в хозяйственном и публичном обращении в том виде, в котором им предоставлена ​​правовая охрана в соответствии с законом в Украине.

Во всех сферах общественного обслуживания граждан при реализации товаров и оказании услуг в первую очередь используется государственный язык. Одновременно с государственным языком, по просьбе потребителя, предприятие может использовать любой другой иностранный язык для полного донесения информации о товарах и услугах и для надлежащего обслуживания потребителей. Во всех заведениях сферы общественного питания обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке (при наличии).