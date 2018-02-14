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Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий на брифинге, передает 112 Украина.

«Вчера были задержаны три человека, сегодня детективы НАБУ на основании полученной информации ГПСУ в аэропорту «Борисполь» задержали одесского городского голову и его заместителя. С ними сейчас проводятся следственные действия. Уже они и их защитники ознакомлены с уведомлением о подозрении. Вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 50 млн гривен для одесского городского головы, 30 млн – его заместителя, 10 млн – каждому из других участников указанной схемы указанного производства», - сказал Холодницкий.

В этом деле восьми лицам сообщено о подозрении, задержаны  шесть человек, еще двух  человек сейчас разыскивают.

«По результатам досудебного расследования 13 февраля 2018 года детективы предоставили прокурорам, и прокуроры согласовали сообщение о подозрении ряду должностных служебных лиц Одесского городского совета, а также руководителям и учредителям некоторых предприятий в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины «завладение денежными средствами путем злоупотребления служебным положением», ч.2 статьи 205, ч.3 статьи 209. И вчера по моему поручению детективы в Одессе осуществили все меры для объявления о подозрении», - заявил Холодницкий.

Напомним, 14 февраля в аэропорту «Борисполь» правоохранители вручили подозрение и задержали городского голову Одессы Геннадия Труханова, позже стало известно, что задержан заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

13 февраля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. К тому же во время проведения следственных действий в том же уголовном производстве были задержаны еще три человека.

НАБУ в ноябре 2016 года начало расследование по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода «Краян». По данным бюро, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела ее у ООО «Элит Девелопмент» уже за 185 млн грн.

В здании после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые сейчас разбросаны по Одессе.

В этом деле в начале октября 2017 года Труханов был на допросе в НАБУ в Киеве – он проходит в статусе свидетеля. В январе 2018 года депутату Одесского облсовета и его сообщнику сообщили о подозрении за предложение дать взятку в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ за снятие ареста с счетов.
ForUm

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