В аэропорту «Борисполь» задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Эту информацию подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро, сообщает «Украинская правда».

Журналист Наталья Седлецкая сообщила, что он прилетел из Тель-Авива. По ее информации, пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить Вугельману подозрение.

По информации УП, до конца среды возможно возвращение и задержание еще одного фигуранта дела. Он также скрывался за границей.

Как ранее сообщал ForUm, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета.

14 февраля Труханова задержали в аэропорту «Борисполь».

Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесение ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

В октябре-декабре 2017 года действующий депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. США в обмен на снятие ареста со счетов компании.

12 января детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГПУ сообщили о подозрении Бабенко и его предполагаемому сообщнику.

По данным ГПУ, Бабенко скрывается от органов досудебного расследования.