Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что сам попросил адвоката официально связаться с Национальным антикоррупционным бюро и сообщить о времени его прибытия в аэропорт «Борисполь». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочу прокомментировать информацию относительно моего «задержания в аэропорту» и расставить все точки над «і». Сегодня я прервал свою командировку в Чехию, целью которой было налаживание сотрудничества в сфере муниципального транспорта», – отметил он.

Труханов подчеркнул, что принял решение вернуться в Украины в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что он якобы скрывается от следствия. «Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон - на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций», – сообщил мэр Одессы.

«Как одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона. Не сомневаюсь, что уже в ближайшее время мы получим ответы на интересующие нас вопросы и, соответственно, исключим все возможные спекуляции на эту тему», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета.

14 февраля Труханова задержали в аэропорту «Борисполь».

Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

Вугельман также был задержан в «Борисполе» 13 февраля.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесение ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 году сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

В октябре-декабре 2017 года действующий депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, который, по версии следствия, является бенефициаром компании-продавца упомянутого здания, вместе с еще одним лицом предложили сотруднику Национального бюро неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. США в обмен на снятие ареста со счетов компании.

12 января детективы НАБУ совместно с сотрудниками ГПУ сообщили о подозрении Бабенко и его предполагаемому сообщнику.

По данным ГПУ, Бабенко скрывается от органов досудебного расследования.