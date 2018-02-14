Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве грузинского криминального авторитета, причастного к ряду насильственных преступлений.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленник по прозвищу «Папуна» в течение 2016-2017 годов проживал в Киеве, откуда координировал деятельность организованной группировки, специализировавшейся на силовом решении вопросов, в частности для установления контроля за незаконной добычей янтаря на Ривненщине.

Оперативники спецслужбы задержали иностранца в июне прошлого года, он был принудительно возвращен в родную страну с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Впоследствии криминальный авторитет нелегально вернулся в нашу страну и продолжил противоправную деятельность. Правоохранители повторно задержали злоумышленника в Оболонском районе столицы и принудительно вернули в Грузию.