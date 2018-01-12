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Сегодня, 12 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В НАБУ отметили, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» на начало 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года ее приобрела одесская мэрия уже за 185 млн грн.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества.
ForUm

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