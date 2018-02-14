Украинский политзаключенный Олег Сенцов впервые позвонил домой из российской тюрьмы в Лабытнанге. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его сестра Наталья Каплан.

«Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: «Я жду другого». Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными», – отметила она.

По словам Каплан, она в очередной разу пыталась объяснить Сенцову, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. «Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты», – подчеркнула она.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

В октябре 2017 года Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).