Правоохранители разыскивают депутата Одесского областного совета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч.

Об этом сообщил начальник Департамента расследования в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

«Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения», - сказал он, сообщает Укринформ.

В то же время на вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, представитель ГПУ ответил: «Я этого не опровергаю».

Напомним, 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.