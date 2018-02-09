Мэр Одессы Геннадий Труханов, который полтора месяца не появлялся на работе, снова взял отпуск.

Соответствующее распоряжение от 8 февраля опубликовано на сайте Одесского горсовета.

Согласно документу, Труханов взял отпуск на 3 дня –с 9 по 11 февраля без сохранения зарплаты.

Предыдущий отпуск мэра Одессы закончился 8 февраля.

Как сообщал ForUm, отсутствующий более месяца на рабочем месте мэр Одессы Геннадий Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля.

26 декабря 2017 он ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем, как отчитывается пресс-служба одесского городского совета, отбыл с рабочим визитом в Грецию. Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней».