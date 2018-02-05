Отсутствующий более месяца на рабочем месте мэр Одессы Геннадий Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля. Как передает Радио Свобода, аппаратное заседание сегодня снова прошло без его участия.

Заседание провел временно исполняющий обязанности одесского городского головы Анатолий Орловский.

На вопрос, где находится Труханов, Орловский ответил: «В Киеве».

26 декабря 2017 Геннадий Труханов ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем, как отчитывается пресс-служба одесского городского совета, отбыл с рабочим визитом в Грецию. Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней».

Прошлой осенью Национальное антикоррупционное бюро дважды проводило обыски в одесском городском совете и, в частности, в кабинете городского головы, по месту его проживания и тому подобное. Следственные действия проводились в рамках расследования двух уголовных производств в отношении завышения цен на ремонт одесских автодорог и аферы с имуществом коммунального аэропорта. Сам Труханов тогда объяснил, что детективы НАБУ обыскивали не его квартиру, а бывшей жены.

Также неоднократно в течение последних лет он называл «лживыми» обвинения в наличии нескольких гражданств, в том числе российского.

3 февраля одесские активисты провели акцию «40 дней без Труханова». На «сорок» в Летний театр они пришли со всеми атрибутами «траурной» даты – с траурными букетом, пирожками, рюмкой водки, накрытой куском хлеба, настойкой боярышника и др.