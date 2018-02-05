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Отпуск мэру Одессы Геннадию Труханову продлен до 8 февраля.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

«Продлить Геннадию Труханову, одесскому городскому голове, отпуск без сохранения заработной платы сроком на 4 календарных дня с 5 по 8 февраля 2018», - говорится в тексте документа.

Как сообщал ForUm, отсутствующий более месяца на рабочем месте мэр Одессы Геннадий Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля. 

26 декабря 2017 он ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем, как отчитывается пресс-служба одесского городского совета, отбыл с рабочим визитом в Грецию. Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней».

 
ForUm

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