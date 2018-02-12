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Первый вице-мэр Одессы Анатолий Орловский снова проводит аппаратное совещание в горсовете, поскольку городской голова Геннадий Труханов находится в командировке в Чехии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горсовета.

«Геннадий Труханов не будет проводить сегодняшнее совещание - он находится в командировке в Чехии. Соответствующее распоряжение и.о. мэра Орловского будет опубликовано на официальном сайте города», - отметили в пресс-службе, сообщает Укринформ.

Как сообщал ForUm, 26 декабря 2017 года он ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем, как отчитывается пресс-служба одесского городского совета, отбыл с рабочим визитом в Грецию. Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой «без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней».

Труханов не появился 5 февраля в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля. 

Потом его отпуск был продлен до 8 февраля. После этого Труханов снова взял отпуск на 3 дня – с 9 по 11 февраля без сохранения зарплаты.
ForUm

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