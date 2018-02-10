также в разделеПолитика
Макрон: Реализация Минских соглашений зашла в тупик 80
Саакашвили съехал с квартиры на Костельной 55
Социалистическая партия Украины объявила Киву вне закона 144
У Саакашвили заявляют, что спецназовцы пытались задержать его в гостинице 94
Раде предлагают уволить Данилюка 67
Розенблату тоже разрешили снять электронный браслет 37
Медведчук: Украина не просто падает в западных рейтингах, а рискует оказаться на самом «дне» 77
Гройсман о военных пенсионерах: Есть те, кто не видел, что такое война 189
Фракция Ляшко прогуляла заседание Рады ради пикета Сейма Польши 62
Федеральное агентство Германии поддержало позицию Медведчука по Донбассу 195
Венгрия таки заблокировала комиссию Украина-НАТО 132
Гройсман: Украина еще не прошла точку невозврата 64
Австрия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе 40
В Венгрии опровергли договоренности с Украиной по языковому вопросу 86
Парализованная Рада: Нардепы уехали на молитвенный завтрак к Трампу 113
ЕСПЧ присудил выплатить Афанасьеву за пытки две тысячи евро 63
Экс-генпрокурор стал членом БПП 54
Парубий пригрозил опубликовать фамилии прогульщиков в «Голосе Украины» 38

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз прокомментировала блокирование Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО по вопросам обороны. По ее словам, Будапешт прибегнул к шантажу, и такая позиция подрывает ситуацию с безопасностью в Европе.

«Как Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг «образовательного» закона», - отметила Фриз.

Глава украинской делегации отметила, что украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО, сообщает УНИАН.

«Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе. Политика России вместе с активностью Исламского Государства является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны являются опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона», - указала она.

Фриз подчеркивает, что таким образом Венгрия «не только косвенно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри». «Украина всегда открыта для переговоров и решения спорных вопросов в духе Альянса – за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины», - подытожила глава украинской делегации.

Напомним, Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги