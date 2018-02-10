Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз прокомментировала блокирование Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО по вопросам обороны. По ее словам, Будапешт прибегнул к шантажу, и такая позиция подрывает ситуацию с безопасностью в Европе.



«Как Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг «образовательного» закона», - отметила Фриз.

Глава украинской делегации отметила, что украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО, сообщает УНИАН.

«Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе. Политика России вместе с активностью Исламского Государства является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны являются опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона», - указала она.

Фриз подчеркивает, что таким образом Венгрия «не только косвенно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри». «Украина всегда открыта для переговоров и решения спорных вопросов в духе Альянса – за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины», - подытожила глава украинской делегации.

Напомним, Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.