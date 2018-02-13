Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе в связи с решением Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Информацию о том, что визит не состоится, подтвердили в Минобороны, пишет Европейская правда.

«Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны», - пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об отмене визита, поскольку поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе «оборонительную» встречу КУН.

Как известно, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления одной страны-члена Альянса – Венгрии. Будапешт блокирует уже второе министерское заседание. Венгерские власти объясняет, что таким образом они давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Украинские политики отмечают, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО играет на руку России.