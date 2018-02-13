также в разделеПолитика
Венгрия выдвинула условия для начала диалога по закону об образовании 12
В США отреагировали на блокирование Венгрией украинско-натовских совещаний 33
Саакашвили намерен восстанавливать украинское гражданство 40
В ЕС прокомментировали ситуацию с Саакашвили 117
Саакашвили не собирается просить политического убежища в Польше 49
Медведчук: Стандарты жизни в Украине ― как в беднейших африканских странах 119
Лукашенко не хочет переносить переговоры по Донбассу из Минска 28
Польский премьер поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером 107
Грузия попросит Польшу экстрадировать Саакашвили 72
Саакашвили заявил, что вернется в Украину 66
Саакшвили заявил, что если ЕС ему не поможет, Украину ждет крах 147
Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» 94
Польша приняла Саакашвили по реадмиссии 218
Порошенко: В Украине нет конфликта, мы страдаем от агрессии 57
Посол: РФ пытается разменять Донбасс на Крым 143
Саакашвили депортировали в Польшу 98
Порошенко: Фанаты сами должны решить, ехать ли на ЧМ в Россию 41
Крупный французский сайт гражданской журналистики написал о позиции Медведчука относительно закона о реинтеграции Донбасса 85

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе в связи с решением Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Информацию о том, что визит не состоится, подтвердили в Минобороны, пишет Европейская правда.

«Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны», - пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об отмене визита, поскольку поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе «оборонительную» встречу КУН.

Как известно, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления одной страны-члена Альянса – Венгрии. Будапешт блокирует уже второе министерское заседание. Венгерские власти объясняет, что таким образом они давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Украинские политики отмечают, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО играет на руку России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

140
Теги