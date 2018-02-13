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Грузия направит Польше запрос об экстрадиции бывшего президента Михаила Саакашвили, выдворенного вчера из Украины. Об этом сказал член парламентского большинства Александр Кантария, передает Грузия онлайн.

«Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда», - сказал Кантария.

Он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. «Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут», - сказал депутат.

Напомним, 5 января 2018 Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его  задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

 
ForUm

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