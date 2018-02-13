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В Киеве начали сносить МАФы, которые, как утверждают коммунальщики, незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Майдан Незалежности.

Об этом сообщает Громадське.

Основанием для демонтажа конструкций стало решение Киевской горгосадминистрации, принятое в связи с окончанием срока аренды и инвестдоговора.

Директор коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Андрей Андреев сообщил, что владельцы МАФов имели разрешение на пользование ими только на 5 лет. В 2017 году, по его словам, действие разрешительных документов закончилось, и владельцы должны были самостоятельно убрать сооружения.

«Он (инвестор, - ред.) этого не сделал. Вторая часть конструкции имела договора аренды твердой поверхности. Департамент коммунальной собственности подал в суд, выиграл его и тем самым разорвал договор аренды. Сейчас мы проводим демонтаж, и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода», - сообщил Андреев.

Все демонтированные конструкции, по словам Андреева, направят на штраф-площадку.

Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля отметил, что во время демонтажа движение подземных переходом будет частично ограничено, это займет около двух дней.

«Совместно с КГГА делаем проверку того, что все происходит на законных основаниях. Сейчас немного трудно, потому что начался демонтаж, а в переходе много людей. Будем понемногу перенаправить людей», - заявил Зозуля.

 
ForUm

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