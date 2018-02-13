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Нацбанк установил на 13 февраля официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2684,0367 (12 февраля – 2705,8546);

100 EUR – 3291,4342 (12 февраля – 3320,8954);

10 RUR – 4,6263 (12 февраля – 4,6515).

В понедельник, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,83 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,08/32,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4639/0,4647 грн/рубль.
 
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