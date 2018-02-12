В столичном ресторане «Сулугуни», который находится в Музейном переулке, 10, люди в масках и камуфляжной форме задержали и увезли в неизвестном направлении лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Только что возле офиса «Рух нових сил» неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили. Похитители были на трех белых бусах Volkswagen, номер одного из них: АА 0121 СН», – говорится в сообщении.

Также на странице обнародовано видео захвата Саакашвили.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения экс-председателю Одесской ОГА в виде домашнего ареста в ночное время.

6 февраля срок домашнего ареста истек.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура не будет подавать ходатайство о продлении меры пресечения для Саакашвили.

9 февраля в столичную гостиницу Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находился Саакашвили, приезжали спецназовцы, которые пытались его задержать.