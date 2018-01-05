Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани и заочно осудил его на три года лишения свободы. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Рустави 2.

Известно, что Саакашвили обвинили по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Речь идет о помиловании лиц, задержанных по делу убийства сотрудника «Банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. По версии следствия, Саакашвили, будучи на посту президента, незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая помиловать осужденных за убийство. Так, были помилованы Гиа Алания, Михаил Бибилури, Автандил Апциаури и Александр Качава, что вызвало общественный резонанс. В частности, от должности был отстранен министр МВД Вано Мерабишвили.

Напомним, что Гиргвлиани убили в 2006 году, что вызвало большой политический скандал. В совершении преступления были обвинены несколько сотрудников МВД Грузии. Однако родные и правозащитные организации указывали на другого заказчика - на высокопоставленных чиновников ведомства.

Также сообщалось, что перед совершением убийства у Сандро Гиргвлиани был конфликт с начальником Службы по общественным связям МВД Гурамом Донадзе. В тот же день он был найден убитым в пригороде Тбилиси с признаками насильственной смерти.

Задержанные по этому делу Гиа Алания, Автандил Апциаури, Александр Качава и Михаил Бибилури признались, что 28 января похитили Сандро Гиргвлиани и увезли в лес. По их словам, ему удалось убежать, после чего он заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты.