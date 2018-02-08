В 2-этажном нефункционирующем здании на ул. Софиевской, 18 в Киеве произошел пожар.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 8 февраля в 13:59.

Прибыв в 14:05 к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник на 1 этаже, и сразу же приступили к его тушению.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, уже в 14:29 спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 кв. м и предотвратить распространение огня на 2 этаж здания, а в 14:44 – ликвидировать.

К ликвидации пожара были привлечены около 12 человек личного состава и 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 20 января, вечером произошел пожар в 5-этажном отселенном здании на ул. Богдана Хмельницкого, 12.

Летом 2017 на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в центре Киева горело здание бывшего Центрального гастронома. Полиция подозревала поджог.

Запущенные из-за бездействия владельцев исторические здания столичные власти будут возвращать в коммунальную собственность.