В субботу, 20 января, вечером произошел пожар в 5-этажном отселенном здании на ул. Богдана Хмельницкого, 12.

Как сообщает ГосЧС, пожарные, прибывшие по вызову установили, что горят 5 и 6 этажи и крыша. В 22:03 пожар площадью 800 кв.м был локализован, а в 23:28 – ликвидирован.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные здания.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

По предварительным данным, информации о травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара выясняется специалистами.