Бывший федеральный прокурор США, адвокат и основатель юридической компании в Калифорнии Boersch Shapiro LLP Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро в связи с тем, что стала адвокатом народного депутата Александра Онищенко.

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Сегодня она отказалась от того, чтобы быть аудитором НАБУ, в связи с тем, что у нее изменились планы, как она сама заявила. А на самом деле причины изменения этих планов нам известны: Марта Борщ стала адвокатом у Онищенко», - сказал Ляшко.

Как утверждает Ляшко, он имеет информацию, что Онищенко «заплатил госпоже Марте несколько миллионов долларов за то, чтобы она представляла его интересы в суде и защищала от тех обвинений, которые против него выдвигает НАБУ».

Напомним, 7 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции принял решение обратиться к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой вынести на рассмотрение парламента кандидатуру Марты Борщ, Карлоса Кастресани и Сергея Гончаренко, прошедших квалификационный отбор в комитете в члены Комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ, но не прошли рассмотрения в сессионном зале.

8 февраля народный депутат Егор Соболев сообщил, что Марта Борщ сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ в связи с обязательствами с работой юристом.