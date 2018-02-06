Запущенные из-за бездействия владельцев исторические здания столичные власти будут возвращать в коммунальную собственность. Такое политическое решение может быть принято в ближайшее время, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Хочу предупредить владельцев тех зданий, которые находятся в запущенном состоянии: мы будем сейчас рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета о возврате таких домов в собственность общины», - заявил мэр журналистам.

Он отметил, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии или же намеренно поджигают их.

Кличко добавил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, ведь необходимо соблюдение всех юридических процедур.

«Мы работаем исключительно в правовом поле. И, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и суды, принимающие решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время на сессии Киевсовета», - отметил Кличко.

Он заявил, что задачей городской власти – уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.

Напомним, летом 2017 на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в центре Киева горело здание бывшего Центрального гастронома. Полиция подозревала поджог.