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В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горит дом. Как передает УНИАН, пожар довольно сильный, дымом затянуло часть Крещатика в сторону Бессарабской площади.

На первом этаже этого дома размещены аптека, салон мобильной связи и еще несколько магазинов. Верхние этажи, судя по тому, что они затянуты лесами, находятся на ремонте. На место чрезвычайного происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.
ForUm

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