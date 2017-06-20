В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого горит дом. Как передает УНИАН, пожар довольно сильный, дымом затянуло часть Крещатика в сторону Бессарабской площади.

На первом этаже этого дома размещены аптека, салон мобильной связи и еще несколько магазинов. Верхние этажи, судя по тому, что они затянуты лесами, находятся на ремонте. На место чрезвычайного происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.