Массовый выезд украинцев на работу в восточные страны Европейского Союза ведет к демографическому кризису в самой Украине.

Об этом говорится в исследовании, проведенном неправительственным аналитическим центром США Atlantic Council, передают Українські Новини.

Как сообщается, в последнее время в странах Восточной и Центральной Европы стало очень популярным приглашать украинцев на работу. В Чехии и Польше они уже являются крупнейшим нацменьшинством, а в течение десятилетия могут стать доминирующим меньшинством в городах всего восточноевропейского региона.

Согласно исследованию, основной причиной миграции украинцев является тот факт, что собственное население этих стран также сокращается.

Еще одна причина заключается в том, что украинские гастарбайтеры намного выгоднее для европейцев, чем африканцы или азиаты, чья миграция в ЕС происходит уже очень давно. И причина здесь политическая, утверждает автор статьи.

Так, в январе чешское правительство объявило о планах удвоить свою ежегодную квоту для украинских рабочих-мигрантов с 9 600 до 19 600 человек. Три года назад квота составляла всего 3800 человек.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что украинцы тоже очень заинтересованы в выезде за границу, ведь у них на родине самая низкая средняя зарплата в Европе и вооруженный конфликт.

В то же время отток украинцев в Центральную и Восточную Европу создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективы демографического спада, который может легко опередить то, что уже является катастрофическими прогнозами ООН для страны.

«Если Украина не решит этот вопрос в срочном порядке, демографический кризис в стране только ухудшится. В течение поколений депопуляция может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль», - считает автор статьи.

Напомним, Украина входит в 30-ку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.